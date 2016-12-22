В Петербурге арестовали главу подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца генерального директора компании «Петроинвест» — подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2» Руслана Хамхокова, который подозревается в передаче 350 млн руб. замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского горсуда.

Защита предлагала отправить Хамхокова под домашний арест. Сам подозревамый свою вину не признал, пишет издание.

По версии следствия, с марта 2010 года Сергей Мойсеенко предложил Руслану Хамхокову за вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления «на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного государственного контракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах, на что последний согласился», говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По информации ведомства, в период с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков с помощью посредников «неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 млн руб».

Руслан Хамхоков 31 августа был задержан, а по месту его жительства и работы были проведены обыски, говорится в сообщении. ​





