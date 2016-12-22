МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России

Власти США намерены 2 сентября провести обыск в здании генконсульства России в Сан-Франциско, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это решение США представляет угрозу для граждан России, подчеркнула она

Здание генконсульства России в Сан-Франциско (Фото: Eric Risberg / AP)

В здании генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого по решению американских властей, 2 сентября планируется провести обыск. Об этом в сообщении на сайте российского МИД заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения», — рассказала Захарова. Она подчеркнула, что эти требования «создают прямую угрозу для безопасности граждан России».

Захарова резко осудила действия американских властей. «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — пояснила она.