Подозреваемого в хищении 70 т мандаринов задержали в Калининграде

Сотрудники полиции в Калининграде задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу 70 т мандаринов общей стоимостью около 6 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.
44-летний житель Калининграда совершил кражу в Новороссийске, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемого задержали в поселке Низовье Гурьевского района Калининградской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Следствие выяснило, что в 2015 году подозреваемый приехал в Новороссийск на заработки. Устроившись водителем в одну из транспортных компаний, он украл несколько партий загруженных в фуру мандаринов общим весом примерно 70 т. После возбуждения против него уголовного дела мужчина скрылся, после чего его объявили в федеральный розыск.
Калининградца передали инициатору розыска в Новороссийск. В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу.