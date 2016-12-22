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HBO анонсировал съемки третьего сезона «Настоящего детектива»
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HBO анонсировал съемки третьего сезона «Настоящего детектива»
Общество, 16:12
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HBO анонсировал съемки третьего сезона «Настоящего детектива»

Телеканал HBO официально объявил о начале съемок третьего сезона сериала «Настоящий детектив», об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, автором сценария новых серий станет Ник Пиццолатто, исключение составляет четвертый эпизод, над которым работал также Дэвид Милч. Вместе с Пиццолатто в качестве режиссера выступит Джереми Солнье.

«Ник написал поистине замечательные сценарии. С его амбициозным видением, с Махершалой Али и Джереми Саульни мы рады начать следующий выпуск «Настоящего детектива», — заявил программный директор HBO Кейси Блойс.

Главную роль в новом сезоне будет играть Махершала Али, который в этом году получил «Оскар» за фильм «Лунный свет». «Я очень рад работать с творческими людьми уровня Махершалы и Джереми. Надеюсь, то, что получится, сможет воздать должное талантам этих людей», — заявил Пиццолатто, комментируя договоренности по поводу третьего сезона сериала.

Над продолжением сериала в качестве продюсеров будут работать Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсон, которые сыграли главные роли в первом сезоне.

Как отмечает издание, третий сезон расскажет историю тяжкого преступления, совершенного в горном районе в центре Соединенных Штатов, которое оставалось нераскрытым в течение десятков лет. Действие разворачивается на протяжении трех разных периодов времени.

Как заявили в HBO, скорее всего, сериал выйдет на телеканале в 2018 году.

Сериал «Настоящий детектив» — это криминальная драма американского телеканала HBO. Первый сезон вышел в эфир в 2014 году, в нем приняли участие известные голливудские актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Главные роли во втором сезоне исполняли Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс. До последнего времени официального заявления от канала о продолжении сериала не было.

Теги: HBO , "Настоящий детектив"
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