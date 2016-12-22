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Синоптики предупредили о надвигающемся на Курилы тайфуне Sanvu
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Синоптики предупредили о надвигающемся на Курилы тайфуне Sanvu
Общество, 14:43
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Синоптики предупредили о надвигающемся на Курилы тайфуне Sanvu

К воскресенью, 3 сентября, к Курильским островам приблизится тихоокеанский тайфун Sanvu. Эпицентр тайфуна пройдет по Тихому океану на северо-восток и затронет территории Южно-курильского и Курильского районов. Предупреждение опубликовано на сайте сахалинского управления по гидрометеорологии. 

«Днем 3 сентября на юге гряды ожидается очень сильный дождь, а вечером и в ночь на 4 сентября ветер усилится до 33-38 м/с. В Северо-Курильском районе усиление ветра до урагана ожидается 4 сентября», — отмечается в сообщении.

В связи с этим управление МЧС России по Сахалинской области объявило штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов на время циклона. Также служба рекомендует предупредить родных и близких о надвигающемся урагане и уточнить их местонахождение на это время.

«Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам», — предупреждает МЧС.

Теги: тайфун , Курилы
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