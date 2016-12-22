Венгрия заново откроет авиасообщение между Москвой и Дебреценом

Венгрия открывает новый маршрут авиасообщения с Россией. Полеты будут совершаться с декабря 2017 года два раза в неделю между Москвой и вторым по численности венгерским городом Дебрецен, оператором выступил лоукостер Wizz Air. Об этом говорится в сообщении посольства Венгрии в России.

Готовящийся к открытию рейс станет единственной на данный момент прямой авиалинией между Дебреценом и Россией. Раньше подобным маршрутом несколько лет из аэропорта «Домодедово» оперировала авиакомпания «Татарстан», но после ее банкротства в 2014 году он был закрыт. По словам гендиректора венгерской Wizz Air Йозефа Варади, открывающаяся авиалиния призвана «стимулировать экономические, торговые и деловые отношения двух стран».

Ранее, в июне, в интервью РБК министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверял, что Будапешт настроен на «прагматическое сотрудничество» с Россией, развитие экономических и инвестиционных связей, несмотря на ухудшение российско-европейских отношений в целом.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно проводят встречи, где обсуждают развитие экономических отношений. Последний раз Путин был в Будапеште на этой неделе, участвуя в открытии чемпионата мира по дзюдо, до этого он прилетал в Венгрию в феврале, договорившись с Орбаном о подключении страны к российским газопроводам.

Ранее, в мае, опрошенные РБК эксперты утверждали: объективные интересы в развитии экономических связей у России и Венгрии имеются, но дружественная риторика подчинена дипломатическим задачам. «Россия нужна Венгрии как могущественный друг, а Венгрия России — как пример разобщенности ЕС», — говорит эксперт будапештского института Political Capital Петер Креко.

По данным ФТС России, за первое полугодие (январь—июнь) 2017 года российско-венгерская торговля составила почти $2,6 млрд, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.