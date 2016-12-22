Князь Трубецкой и космонавт Соловьев стали почетными профессорами МГУ

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий вручил дипломы почетных профессоров МГУ герою СССР, летчику-космонавту Владимиру Соловьеву, а также потомку первого ректора Московского университета князю Александру Трубецкому во время торжественной церемонии посвящения первокурсников в студенты МГУ. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Летчик-космонавт Владимир Соловьев — дважды Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель факультета космических исследований МГУ. Он провел 360 дней на околоземной орбите и десятки раз выходил в открытый космос.

Александр Трубецкой, получивший звание почетного профессора университета в том числе за свою роль в укреплении отношений между Россией и Францией, приходится внучатым племянником первому ректору Московского университета Сергею Трубецкому (был ректором Императорского Московского университета в 1903 — 1905 гг.). По материнской линии он является прямым потомком князей Голицыных.

Князь Трубецкой занимает пост исполнительного президента Ассоциации «Франко-российский диалог», является членом правления российского Благотворительного фонда святителя Василия Великого, членом попечительского совета Корсунской епархии в Париже и играет большую роль в судьбе российской диаспоры за рубежом. Он приехал в Москву, чтобы поздравить первокурсников с Днем знаний, уточняет «РИА Новости».