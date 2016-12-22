В Екатеринбурге против сломавшего нос журналисту водителя возбудили дело

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении водителя, напавшего на журналиста «Первого канала» во время съемок, говорится на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

По данным главка, 29 августа в полицию обратился 43-летний журналист. Он сообщил о нанесении ему побоев на улице Малышева в тот момент, когда снимал нарушение водителем правил дорожного движения. По его словам, после сделанного замечания водитель автомобиля Mercedes, мужчина 1992 года рождения, спровоцировал конфликт.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Региональное управление Следственного комитета России (СКР) потребовало передать ему дело о нападении на журналиста для дальнейшего расследования по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналисткой деятельности с применением насилия).



Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в результате конфликта между журналистом «Первого канала» Алексеем Ивановым и водителем Mercedes первый получил травмы. По сведениям местного телеканала ЕТВ, журналист снимал сюжет о выделенных полосах для общественного транспорта. В момент съемок он зафиксировал нарушение ПДД — автомобиль Mercedes въехал на выделенную полосу. Журналист взял у него интервью и снял на камеру мобильного телефона. Водитель потребовал отдать телефон ему, а после отказа напал на журналиста. В результате потасовки сотруднику «Первого канала» сломали нос, кроме того, у него было констатировано сотрясение мозга.