Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,33 57,70 EUR Нал. 69,43 68,69 USD Бирж. 57,76 -0,27 EUR Бирж. 68,82 -0,23 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2022,13 -0,00% РТС 1103,00 +0,65% Brent 52,59 -0,34% DJIA 21948,10 +0,25% Nasdaq 6428,66 +0,95% FTSE 7453,93 +0,31%
В Екатеринбурге против сломавшего нос журналисту водителя возбудили дело
Лента новостей
Как прошел День знаний в российских городах 14:21, Фотогалерея  Верховный суд отменил результаты президентских выборов в Кении 14:20, Политика В Кабардино-Балкарии из-за селя взорвут 300-метровую скалу 14:17, Общество Бывшая подчиненная Улюкаева дала против него показания в суде 14:12, Общество Сход селя в Кабардино-Балкарии 14:10, Фотогалерея  Майнеры на Колыме: как криптовалютная лихорадка дошла до Дальнего Востока 14:05, Мнение Рашкин заявил о готовности построить домик для лебедей в парке Горького 14:01, Политика Генерал ФСБ Феоктистов заявлен свидетелем по делу Улюкаева 13:46, Политика Аналитики в США предупредили о росте активности пророссийских ботов 13:45, Политика В Екатеринбурге против сломавшего нос журналисту водителя возбудили дело 13:32, Общество Правительство одобрило законопроект о запрете порошкового алкоголя 13:30, Общество Террорист с мечом из-за навигатора попал в паб вместо Виндзорского замка 13:22, Общество Глава Внешэкономбанка объявил о создании департамента тинейджеров 13:22, Технологии и медиа Киев отказался выдать России подозреваемого в убийстве экс-бойца «Азова» 13:09, Политика ИГ планировала в Москве взрыв «кисы» и нападение с топором 13:00, Общество Болельщика арестовали за пиротехнику на матче чемпионата России в Москве 12:55, Спорт Песков прокомментировал идею поиска соперниц для Путина 12:42, Политика Минприроды попросило проверить вырубку леса в Сочинском заповеднике 12:32, Общество В «Роснефти» заявили о конфликте интересов в Минэнерго из-за «Башнефти» 12:28, Бизнес Лавров пообещал отреагировать на закрытие консульства в Сан-Франциско 12:22, Политика Глава штаба Навального заявил о закрытии дела против него в Красноярске 12:19, Политика У «Абрау-Дюрсо» появился партнер из окружения Геннадия Тимченко 12:17, Бизнес Сход селей блокировал сотни туристов в Кабардино-Балкарии 12:08, Общество В странах ЕС запретили продавать мощные пылесосы 12:05, Общество В Австралии зима 2017 года стала самой жаркой с 1910 года 12:00, Общество Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге 11:58, Общество
В Екатеринбурге против сломавшего нос журналисту водителя возбудили дело
Общество, 13:32
0
В Екатеринбурге против сломавшего нос журналисту водителя возбудили дело

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении водителя, напавшего на журналиста «Первого канала» во время съемок, говорится на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

По данным главка, 29 августа в полицию обратился 43-летний журналист. Он сообщил о нанесении ему побоев на улице Малышева в тот момент, когда снимал нарушение водителем правил дорожного движения. По его словам, после сделанного замечания водитель автомобиля Mercedes, мужчина 1992 года рождения, спровоцировал конфликт.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Региональное управление Следственного комитета России (СКР) потребовало передать ему дело о нападении на журналиста для дальнейшего расследования по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналисткой деятельности с применением насилия).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в результате конфликта между журналистом «Первого канала» Алексеем Ивановым и водителем Mercedes первый получил травмы. По сведениям местного телеканала ЕТВ, журналист снимал сюжет о выделенных полосах для общественного транспорта. В момент съемок он зафиксировал нарушение ПДД — автомобиль Mercedes въехал на выделенную полосу. Журналист взял у него интервью и снял на камеру мобильного телефона. Водитель потребовал отдать телефон ему, а после отказа напал на журналиста. В результате потасовки сотруднику «Первого канала» сломали нос, кроме того, у него было констатировано сотрясение мозга.

Теги: МВД , СКР , Екатеринбург , избиение
Главное
У «Абрау-Дюрсо» появился партнер из окружения Геннадия Тимченко Бизнес
Материалы по теме
Журналисту «Первого канала» сломали нос в Екатеринбурге Общество
Телеканал НТВ назвал справедливым приговор напавшему на журналиста Общество
Полиция возбудила дело после нападения на репортера НТВ в День ВДВ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку