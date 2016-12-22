Киев отказался выдать России подозреваемого в убийстве экс-бойца «Азова»

Генпрокуратура Украины (ГПУ) отказалась выдать России бывшего бойца добровольческого батальона «Азов», гражданина Грузии Георгия Церцвадзе, заявила «Интерфакс-Украина» его адвокат Ксения Проконова.

Она отметила, что решение об отказе в выдаче уже получено. «Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война, — назовем честно — гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины», — сказала адвокат.

Проконова заявила, что отныне Церцвадзе может легально находиться на территории Украины. Она сообщила, что ее клиент планирует просить о предоставлении ему украинского гражданства. Церцвадзе, со своей стороны, поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в вопросе с возможной экстрадицией в Россию.

В России Церцвадзе подозревается в совершении убийства в 2003 году. Москва направила запрос в Интерпол, в результате чего Церцвадзе в середине января 2017 года был арестован на 40 суток в киевском аэропорту Жуляны, куда он прилетел из Грузии. Защита экс-бойца батальона «Азов», который участвовал в боевых действиях против ополченцев Донбасса, обжаловала арест, и в конце января он по требованию ГПУ был освобожден из СИЗО. В феврале Церцвадзе попросил украинские власти о политическом убежище для себя и своей семьи.