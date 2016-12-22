Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 47 человек

Число погибших в результате урагана и наводнений, вызванных циклоном «Харви» на южном побережье США в штате Техас, достигло 47 человек (ранее сообщалось о 39 погибших). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на спасателей.

Продолжается поиск выживших, число жертв может возрасти, заявили спасатели.

Мэр города Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что некоторые части города по-прежнему сильно затоплены, но город постепенно начинает возвращаться к жизни.

Спустя несколько дней, после того как «Харви» обрушился на Техас, Сильвестр Тернер другие официальные лица города заявили, что в большинстве районов восстановили подачу электроэнергии, частично возобновилось движение общественного транспорта, начали открываться магазины.

Шторм «Харви» обрушился на южные штаты США в ночь на 26 августа и стал сильнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. От стихии пострадало около 100 тыс. домов.

Власти Техаса заявили, что ущерб от «Харви» превысил последствия урагана «Катрина» в Новом Орлеане в 2005 году. По предварительным данным, восстановление инфраструктуры штата обойдется не менее чем в $125 млрд.

Национальная гвардия США заявила о спасении 8,5 тыс. человек с начала урагана.