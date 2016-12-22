В Москве руководство банка признали виновными в хищении 457 млн руб.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении 457 млн руб. бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио ​представителя ГУ МВД России по Москве полковник Юрий Титов. Об этом говорится на сайте столичного управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемые заключили фиктивные договоры с подконтрольными фиктивными организациями и физическими лицами. Целью этих контрактов назывались реструктуризация и рефинансирование ранее выданных и непогашенных кредитов. Таким образом, по версии следствия, экс-председатель совета директоров и бывший председатель правления получили доступ к средствам в размере 457 млн руб.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В июле дело направлено в Замоскворецкий суд. Экс-председателю правления предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент экс-владелец банка заключен под стражу, а его соучастница помещена под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в августе Басманный суд Москвы приговорил семерых фигурантов дела о хищении 7,5 млрд руб. в банке «Огни Москвы» к срокам от трех до семи лет. Кроме того, председатель правления банка Денис Морозов, скончавшийся после госпитализации в СИЗО, признан виновным посмертно.