В Москве назовут улицу в честь погибшего в Беслане командира «Вымпела»

Памятник Дмитрию Разумовскому в Ульяновске. (Фото: Дмитрий Карелин / Интерпресс / ТАСС)

В Москве назовут улицу в честь погибшего при освобождении заложников в Беслане командира спецназа «Вымпел» подполковника Дмитрия Разумовского, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

По словам московских властей, улица Дмитрия Разумовского «появится в топонимике района Крюково Зеленоградского административного округа». Название одобрено на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова. Дать имя Разумовского предложил фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада».

Как уточнили в мэрии Москвы, улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№6719 и 6721), расположенных в Зеленоградском административном округе.

Уроженец Крюково, подполковник Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Дмитрий Разумовский погиб при освобождении заложников, захваченных террористами в школе №1 Беслана 3 сентября 2004 года. Он командовал одной из штурмовых групп спецназа «Вымпел». Ему присвоено звание Героя России посмертно. В память о Дмитрии Разумовском установлена памятная доска в Беслане и названа улица в Ульяновске. Кроме того, в честь Разумовского в Крюково проводится турнир Гран-при по парашютному спорту.

Террористы захватили 1128 заложников в школе №1 города Беслана в Северной Осетии 1 сентября 2004 года. Боевики три дня удерживали людей в заминированном спортзале школы. Во время штурма погибли 333 заложника (из них 186 — дети) и около 800 человек были ранены. Инвалидами остались 126 человек, включая 70 детей. В операции по освобождению школы погибли десять сотрудников спецназа, из которых четверо получили звание Героев России посмертно. Ответственность за теракт взял на себя террорист Шамиль Басаев.