Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Актюбинской области Казахстана

В Актюбинской области Казахстана вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, говорится в сообщении в Facebook комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) страны.

Как сообщают в ведомстве, вертолет компании «Евразия-Эйр» совершил «жесткую посадку» в районе поселка Шалкар Актюбинской области. С места происшествия эвакуированы на станцию Бозой три члена экипажа и один пассажир. Как сообщили в комитете, в происшествии никто не пострадал.

​Департамент по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР ведет проверку обстоятельств инцидента.

В конце июля в Алматинской области Казахстана разбился легкий одномоторный транспортный самолет Як-12. По предварительным данным, машина потерпела крушение при обработке кукурузных полей. В результате падения погибли два человека — пилот и пассажир.