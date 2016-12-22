В Подмосковье грузовик врезался в сбивший пешехода автомобиль
Общество, 06:45
0
В Подмосковье грузовик врезался в сбивший пешехода автомобиль
Легковой автомобиль сбил пешехода в Подмосковье, после чего в машину врезался грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон». «Автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода и остановился, после чего в иномарку въехал грузовой автомобиль. В результате аварии погиб пешеход и три человека, находившиеся в иномарке», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.
Ранее в результате столкновения автомобилей в Можайском районе Подмосковья погиб один человек, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Иж.