В Подмосковье грузовик врезался в сбивший пешехода автомобиль

Легковой автомобиль сбил пешехода в Подмосковье, после чего в машину врезался грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон». «Автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода и остановился, после чего в иномарку въехал грузовой автомобиль. В результате аварии погиб пешеход и три человека, находившиеся в иномарке», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее в результате столкновения автомобилей в Можайском районе Подмосковья погиб один человек, еще двое пострадали. По данным правоохранителей, микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Иж.

