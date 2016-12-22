Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,52 58,05 EUR Нал. 69,60 68,80 USD Бирж. 58,02 -0,54 EUR Бирж. 69,04 -0,59 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2022,22 +0,66% РТС 1095,84 +1,05% Brent 52,75 -0,04% DJIA 21948,10 +0,25% Nasdaq 6428,66 +0,95% FTSE 7430,62 +0,89%
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции
Лента новостей
СМИ узнали о планах Минтранса разделить функции Росавиации 06:12, Общество Источники WP рассказали о новых конфликтах в команде Трампа 05:31, Политика Польское движение «Независимая культура» поддержало Серебренникова 05:14, Общество WSJ узнала о встречах юристов Трампа со спецпрокурором Мюллером 04:36, Политика СМИ узнали о планах Кремля сделать главным соперником Путина женщину 04:28, Политика МХТ начал сбор труппы с фрагмента из спектакля Серебренникова 03:46, Общество Петербуржец попросил Генпрокуратуру разархивировать дело адмирала Колчака 03:27, Общество На защиту США от пропаганды ИГИЛ и России Тиллерсон выделил $60 млн 03:23, Политика В Подмосковье может появиться аналог центра «Сириус» 02:55, Общество WSJ узнала о планах Трампа сорвать переход Citgo Petroleum к «Роснефти» 02:37, Политика Путин анонсировал создание женского бизнес-клуба в рамках БРИКС 02:17, Общество Galeries Lafayette купит работающий в России онлайн-ритейлер La Redoute 01:40, Бизнес S&P отменило негативный сценарий для банка «Открытие» после действий ЦБ 01:30, Бизнес Путин написал статью о своем видении роли БРИКС и России в мире 01:21, Политика Путин увидел в давлении на Пхеньян «путь в никуда» 01:17, Политика МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российской делегации 00:47, Политика «Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд 00:22, Бизнес Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России 00:20, Политика Россияне назвали три основных критерия выбора страховой компании 00:01, Деньги Иностранные инвесторы вновь заинтересовались российскими компаниями 00:01, Экономика Apple подтвердила дату презентации новых Iphone 31 авг, 23:46, Технологии и медиа Трамп решил пожертвовать $1 млн на помощь пострадавшим от урагана «Харви» 31 авг, 23:23, Политика Решение о закрытии диппредставительств России принял лично Дональд Трамп 31 авг, 23:17, Политика Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября 31 авг, 22:47, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 31 авг, 22:31, РБК и Билайн В аэропорту Краснодара начали эвакуацию пассажиров из-за угрозы взрыва 31 авг, 22:20, Общество В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным» 31 авг, 22:19, Общество Глава Крыма назвал соседние районы Украины «рассадником экстремизма» 31 авг, 22:11, Политика
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции
Общество, 06:35
0
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о появлении лихорадки чикунгунья во Франции. Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом случаи регистрации лихорадки, характерной для тропиков Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, Мексики и Гватемала, в последние годы стали отмечаться и в Европейских странах — Италии и Франции.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на национальное агентство общественного здравоохранения Франции, в августе в стране было подтверждено четыре случая заболевания лихорадкой. Вирус был передан в регионе Прованс, департаменте Вар. «Больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона», — сказано в сообщении.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы кровососущих насекомых, в том числе некоторых видов комаров. При заболевании повышается температура до 40 градусов, появляются головные боли, боли в мышцах и суставах. По данным ведомства, туристы, оказавшиеся в районе риска, должны использовать отталкивающие насекомых средства-спреи, носить одежду с длинными рукавами и брюки, по возможности поставить оконные сетки.

Накануне, 31 августа, Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии. По данным российского ведомства, в стране было зафиксировано 14 случаев заболевания инфекцией,12 пострадавших — дети.

Теги: Франция , Европа , Туризм
Главное
СМИ узнали о планах Кремля сделать главным соперником Путина женщину Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии Общество
Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине Общество
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Индии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку