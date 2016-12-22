Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о появлении лихорадки чикунгунья во Франции. Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом случаи регистрации лихорадки, характерной для тропиков Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, Мексики и Гватемала, в последние годы стали отмечаться и в Европейских странах — Италии и Франции.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на национальное агентство общественного здравоохранения Франции, в августе в стране было подтверждено четыре случая заболевания лихорадкой. Вирус был передан в регионе Прованс, департаменте Вар. «Больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона», — сказано в сообщении.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку через укусы кровососущих насекомых, в том числе некоторых видов комаров. При заболевании повышается температура до 40 градусов, появляются головные боли, боли в мышцах и суставах. По данным ведомства, туристы, оказавшиеся в районе риска, должны использовать отталкивающие насекомых средства-спреи, носить одежду с длинными рукавами и брюки, по возможности поставить оконные сетки.

Накануне, 31 августа, Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии. По данным российского ведомства, в стране было зафиксировано 14 случаев заболевания инфекцией,12 пострадавших — дети.