Galeries Lafayette купит работающий в России онлайн-ритейлер La Redoute

Сеть французских универмагов Galeries Lafayette приобретет контрольный пакет акций онлайн-ритейлера La Redoute. Об этом со ссылкой на французскую компанию сообщает Reuters.

По данным агентства, Galeries Lafayette купит первоначальную долю в 51%, затем холдинговая компания намерена довести долю в La Redoute до 100%. Сумма сделки не раскрывается. La Redoute в настоящее время имеет годовой доход в €750 млн. По данным Financial Times, годовой доход Galeries Lafayette составляет €3,8 млрд.

Франузский люксовый универмаг, как подчеркивает Financial Times, намерен ускорить развитие бизнеса в интернете. Сделка иллюстрирует, как ритейлеры пытаются развить так называемый «мультиканальный подход», который «сочетает в себе лучшее» из цифровой и электронной торговли и традиционных магазинов.​

«Пока мода и розничная торговля сталкиваются с беспрецедентными глобальными изменениями, взаимодополняющие позиционирование и мастерство La redoute и Galeries Lafayette создадут в США ведущий «физический» и онлайн-ритейл», — пояснили представители французского холдинга.