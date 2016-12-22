Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,03 EUR Нал. 70,22 68,76 USD Бирж. 58,02 -0,54 EUR Бирж. 69,04 -0,59 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2022,22 +0,66% РТС 1095,84 +1,05% Brent 52,84 +4,28% DJIA 21951,23 +0,27% Nasdaq 6428,35 +0,94% FTSE 7430,62 +0,89%
«Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд
Лента новостей
Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России 00:20, Политика Россияне назвали три основных критерия выбора страховой компании 00:01, Деньги Иностранные инвесторы вновь заинтересовались российскими компаниями 00:01, Экономика Apple подтвердила дату презентации новых Iphone 31 авг, 23:46, Технологии и медиа Трамп решил пожертвовать $1 млн на помощь пострадавшим от урагана «Харви» 31 авг, 23:23, Политика Решение о закрытии диппредставительств России принял лично Дональд Трамп 31 авг, 23:17, Политика Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября 31 авг, 22:47, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 31 авг, 22:31, РБК и Билайн В аэропорту Краснодара начали эвакуацию пассажиров из-за угрозы взрыва 31 авг, 22:20, Общество В РПЦ назвали нападение на студию Учителя в Петербурге «провокационным» 31 авг, 22:19, Общество Глава Крыма назвал соседние районы Украины «рассадником экстремизма» 31 авг, 22:11, Политика Суд отправил главу штаба Навального в Волгограде под домашний арест 31 авг, 22:05, Политика Российскому олимпийскому медалисту разрешили выступать за сборную США 31 авг, 22:02, Спорт Биржевой биткоин: какие криптовалютные инструменты доступны инвестору 31 авг, 21:59, Деньги Выборы без фаворита: кого правительство предложило на выборы главы РАН 31 авг, 21:49, Общество Eurasia Drilling втрое увеличила прибыль за первое полугодие 2017 года 31 авг, 21:47, Бизнес После нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело 31 авг, 21:45, Общество Правительство отложило запуск теплоэлектростанций в Крыму 31 авг, 21:38, Бизнес Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США 31 авг, 21:37, Политика Невозможная тишина: почему не соблюдается перемирие в Донбассе 31 авг, 21:23, Политика В МВД ответили на данные о полученном от министра пистолете Джабраилова 31 авг, 21:12, Общество Лукашенко поручил стремиться к созданию белорусской Tesla 31 авг, 21:09, Политика «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Килиана Мбаппе 31 авг, 21:08, Спорт Путин поручил главе Саратовской области разобраться с жалобами жителей 31 авг, 21:01, Политика Аналитики оценили риски потерь по субординированным долгам «ФК Открытие» 31 авг, 21:00, Финансы Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России 31 авг, 20:47, Общество Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам 31 авг, 20:25, Политика Центр Хруничева ответил на данные о «фальшивой» ученой степени директора 31 авг, 20:19, Общество
«Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд
Бизнес, 00:22
0
«Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд

Компания АФК «Система» обжаловала отказ Арбитражного суда Башкирии перенести дело по иску «Роснефти» в другой Арбитражный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение челябинского Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

«Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 4 сентября», — сказано в документе.

«Система» попросила передать дело на рассмотрение другого Арбитражного суда из-за «грубейших нарушений» судьи Ирины Нурисламовой 9 августа. Заявление было направлено в Арбитражный суд Башкирии. По мнению «Системы», судья отказалась отложить судебное заседание до рассмотрения апелляционных жалоб, а также лишила ответчиков возможности заявлять и выступать по процессуальным ходатайствам.

АФК «Система» объявила о техническом дефолте
Бизнес

31 августа Башкирский арбитраж заявил, что реорганизация «Башнефти» в 2014 году была выводом активов со стороны АФК «Система». К такому решению суд пришел, поскольку условия реорганизации были определены АФК «Система» и «Системой-инвест». В «Системе» в свою очереди сообщили, что решение суда лишь подтвердило «отсутствие каких-либо убытков» в ходе реорганизации «Башнефти».

Иск к «Системе» «Роснефть» подала 2 мая, подсчитав, что убытки от реорганизации «Башнефти» в 2014 году составили 106,6 млрд руб. Позднее «Роснефть» повысила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это разницей курса. Башкирский суд 23 августа удовлетворил иск «Роснефти», при этом снизив исковую сумму до 136 млрд руб.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
Главное
Иностранные инвесторы вновь заинтересовались российскими компаниями Экономика
Материалы по теме
В АФК «Система» прокомментировали решение суда о реорганизации «Башнефти» Бизнес
«Система» подала кассационную жалобу на арест активов по иску «Роснефти» Бизнес
АФК «Система» объявила о техническом дефолте Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку