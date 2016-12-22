«Система» обжаловала отказ переносить дело по «Роснефти» в другой суд

Компания АФК «Система» обжаловала отказ Арбитражного суда Башкирии перенести дело по иску «Роснефти» в другой Арбитражный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение челябинского Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
«Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 4 сентября», — сказано в документе.
«Система» попросила передать дело на рассмотрение другого Арбитражного суда из-за «грубейших нарушений» судьи Ирины Нурисламовой 9 августа. Заявление было направлено в Арбитражный суд Башкирии. По мнению «Системы», судья отказалась отложить судебное заседание до рассмотрения апелляционных жалоб, а также лишила ответчиков возможности заявлять и выступать по процессуальным ходатайствам.
31 августа Башкирский арбитраж заявил, что реорганизация «Башнефти» в 2014 году была выводом активов со стороны АФК «Система». К такому решению суд пришел, поскольку условия реорганизации были определены АФК «Система» и «Системой-инвест». В «Системе» в свою очереди сообщили, что решение суда лишь подтвердило «отсутствие каких-либо убытков» в ходе реорганизации «Башнефти».
Иск к «Системе» «Роснефть» подала 2 мая, подсчитав, что убытки от реорганизации «Башнефти» в 2014 году составили 106,6 млрд руб. Позднее «Роснефть» повысила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это разницей курса. Башкирский суд 23 августа удовлетворил иск «Роснефти», при этом снизив исковую сумму до 136 млрд руб.