Глава Крыма назвал соседние районы Украины «рассадником экстремизма»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал приграничные с полуостровом районы Херсонской области «рассадником экстремизма и терроризма». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Среди «угрозообразующих факторов» он назвал дислокацию на границе с Крымом боевиков «Правого сектора» (организация признана в России террористической и запрещена) и так называемого крымско-татарского батальона. Аксенов добавил, что «угрозу безопасности несет и наличие значительного количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времен Великой Отечественной войны».

Глава региона при этом отметил, что в целом обстановка в Крыму «стабильная и контролируемая».

В декабре 2015 года один из организаторов блокады Крыма Ленур Ислямов объявил о создании на Украине добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Предполагалось, что в него войдут представители крымско-татарского народа. Исламов также говорил о том, что помощь в формировании батальона окажет Турция.

«Основная задача — охрана границы Крыма в самом Крыму», а также «наносить удары таким образом, где мы только можем знать», говорил Ислямов. «Мы знаем в Крыму все тропы и родники», — отмечал он.