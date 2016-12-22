Центр Хруничева ответил на данные о «фальшивой» ученой степени директора

Ученая степень доктора экономических наук была присвоена директору Центра им Хруничева Алексею Варочко в 2004 году АНО «ВАКК». Об этом РБК сообщили в дирекции по коммуникациям центра.

Степень присудили 29 января, уточнили в центре. «Копия диплома находится в отделе по управлению персоналом предприятия, других ученых степеней Варочко в настоящее время не имеет», — сказали РБК в дирекции.

Ранее о том, что степень доктора экономических наук была получена генеральным директором Космического центра им. Хруничева Алексеем Варочко в 2004 году во Всемирном информационно-распределенном университете в Брюсселе, сообщил сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин в статье, опубликованной на сайте «Новой газеты».

Эта организация, как выяснило сообщество «Диссернет», не имеет регистрации в качестве образовательного учреждения в Бельгии и присуждает несуществующие ученые степени, написал Заякин.

Тема диссертации Варочко была сформулирована как «Сущность ипотеки, бюджета и инвестиций в подъеме экономики новой России: краткий научный доклад на соискание ученой степени гранд-доктор философии». Соответствующая карточка диссертации на имя главы Центра им. Хруничева, по словам Заякина, хранится в архиве Российской государственной библиотеки (РГБ). Согласно ей, научная работа Варочко состоит из 35 страниц. При этом Заякин в тексте, опубликованном в «Новой газете», назвал эту ученую степень «фальшивой».

Всемирный информационно-распределенный университет (он же Европейская академия информатизации), в котором была выполнена диссертация главы Центра им. Хруничева, как утверждают в «Диссернете», не имеет в Бельгии регистрации в качестве образовательного учреждения.

Как писала в 2012 году «Новая газета», «основатели этой организации указывали, что академия «была учреждена <...> указом короля бельгийцев Альберта II», однако, как выяснило издание, статус юридического лица в Бельгии это учреждение получило «с помощью местного адвоката», для чего, по данным «Новой газеты», было достаточно «сочинить устав с благообразными целями» и «подать заявку в администрацию».

Сам же Всемирный информационно-распределенный университет и «АНО ВАКК», которая присудила Варочко степень доктора наук, по данным Заякина, являлись российскими автономными некоммерческими организациями, которые были учреждены в Москве в 2002 году и ликвидированы в 2012 году. Обе эти организации, как пояснил сооснователь «Диссернета», были зарегистрированы по одному и тому же адресу, а трое учредителей обеих организаций — одни и те же физические лица.