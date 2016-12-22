Первый зампред ВЭБа стал председателем совета директоров «Аэрофлота»

Член правления ВЭБа Михаил Полубояринов избран новым председателем совета директоров «Аэрофлота», следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

Полубояринов был избран в совет директоров в июне этого года на годовом собрании. В 2000–2009 годах он уже работал в «Аэрофлоте», где занимал сначала должность главного бухгалтера, а потом заместителя гендиректора по финансам и планированию компании. В 2009 году пришел на работу в ВЭБ на должность директора департамента инфраструктуры.

Прежний председатель совета директоров «Аэрофлота» Кирилл Андросов покинул совет директоров компании в июне по собственному желанию. Свое решение Андросов объяснил желанием заниматься частными проектами и избежать конфликта интересов. В рамках инвестиционного фонда Altera Capital, которым Андросов управляет вместе с партнерами, он принял решение развивать проекты в авиации и авиастроении.

При обновлении состава совета директоров в него вошли Михаил Воеводин (гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма»), Ларс Эрик Андерс​ Бергстром (старший советник UB Foretagsradgivning AB (Швеция).