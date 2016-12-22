В Гидрометцентре пообещали наступление «бабьего лета» в Москве 1 сентября
Общество, 17:50
0
В Гидрометцентре пообещали наступление «бабьего лета» в Москве 1 сентября
В столицу «бабье лето» придет 1 сентября. Об этом РБК рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Бабье лето» наступает завтра. Первая пятидневка сентября будет существенно теплее: плюс 15–20 градусов. 1, 2 и 3 сентября будет солнечно», — заявил Вильфанд. По данным Гидрометцентра, 1 сентября ожидается плюс 20–22 градуса, дождей не ожидается. В выходные пройдут небольшие дожди, однако температура воздуха составит плюс 19–22 градуса.
По словам Вильфанда, на этой неделе был «невероятно тусклый» понедельник, 28 августа, с дождями, низкой облачностью и шквалистыми ветрами. Вильфанд отметил, что температура воздуха не поднималась выше плюс 15 градусов.Ранее, 21 августа, Вильфанд обещал наступление «бабьего лета» в столичном регионе в сентябре, отметив, что в Москве для этого есть все условия. Тогда он заявлял, что в сентябре ожидаются «всплески тепла». По словам Вильфанда, нет прямой связи между жарой в начале августа и теплой погодой в сентябре.