В Гидрометцентре пообещали наступление «бабьего лета» в Москве 1 сентября

В столицу «бабье лето» придет 1 сентября. Об этом РБК рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бабье лето» наступает завтра. Первая пятидневка сентября будет существенно теплее: плюс 15–20 градусов. 1, 2 и 3 сентября будет солнечно», — заявил Вильфанд. По данным Гидрометцентра, 1 сентября ожидается плюс 20–22 градуса, дождей не ожидается. В выходные пройдут небольшие дожди, однако температура воздуха составит плюс 19–22 градуса.

По словам Вильфанда, на этой неделе был «невероятно тусклый» понедельник, 28 августа, с дождями, низкой облачностью и шквалистыми ветрами. Вильфанд отметил, что температура воздуха не поднималась выше плюс 15 градусов.