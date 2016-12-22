«Автодор» продаст 51% оператора участка трассы «Дон» итальянской ANAS

«Автодор» продаст 51% ООО «Дорожно-инвестиционная компания» (ДИК), которое является оператором участка трассы М-4 «Дон», итальянской компании «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС» (ANAS), об этом говорится на официальном портале раскрытия информации.

«Прекратить участие государственной компании «Автодор» в ООО «ДИК» путем продажи своей доли в уставном капитале ООО «ДИК» в пользу ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС» по договору купли-продажи доли», — говорится в материалах компании, опубликованных на сайте.



По этим данным, сумма сделки составит 330 млн руб. Решение о продаже доли актива госкомпании было одобрено советом на заседании накануне, 30 августа.

Необходимым условием сделки является обязанность итальянской компании согласовывать кандидатуру независимого директора «ДИК». В случае нарушения этого условия госкомпания имеет право применить к новому партнеру санкции.



«Автодор» в качестве председателя совета директоров «ДИК» предлагает Еремеева. Все средства, полученные госкомпанией в результате сделки, будут направлены на финансирование проектов, реализуемых по модели корпоративного ГЧП с участием специального проектного центра в форме дочернего общества госкомпании, созданного для управления линейкой таких проектов.

В мае «Автодор» и ANAS подписали соглашение об этом СП, говорится в сообщении госкомпании. «В качестве возможного пробного совместного проекта стороны договорились о сотрудничестве в области исполнения проекта комплексного обустройства с целью последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон», секция 4, км 1091–1319 (далее — «Проект»). В отношении проекта стороны намереваются определить формат взаимодействия в области поставки оборудования, операций взимания платы и совместного инвестирования», — отмечалось в сообщении.

Предправления «Автодора» Сергей Кельбах заявил тогда о значимости готовящейся сделки. «Участие в наших проектах таких крупнейших стратегических игроков, как ANAS и РФПИ, особенно важно в условиях ограничений на инвестиционном рынке. Уверен, что, опираясь на опыт и технологии наших партнеров, мы сделаем важный шаг в деле создания и развития опорной сети скоростных дорог нашей страны», — сказал он.

ANAS (Автономная национальная дорожная корпорация) создана правительством Италии в 1947 году для восстановления дорог, пострадавших после войны, находится под контролем Министерства инфраструктуры и транспорта страны. ANAS управляет сетью автомобильных дорог общей протяженностью 20 тыс. км, осуществляет строительство новых автомобильных дорог.