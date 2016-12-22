Биржевой курс евро опустился ниже 69 руб. впервые с 21 июля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 21 июля опустился ниже 69 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Курс евро в 15:56 мск равнялся 68,99 руб. На момент написания материала курс евро повысился до 69,09 руб.

На закрытии торгов 30 августа курс евро составлял 69,64 руб.

Ранее, 29 августа, курс евро к доллару поднялся на 0,75% и впервые с начала 2015 года превысил отметку $1,2 за евро. На пике торгов курс евро к доллару достигал отметки $1,2069. Изменения в курсе произошли на фоне очередного запуска Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии.

Также, по словам главы группы аналитиков Banco Santander Стюарта Беннета, евро вырос из-за того, что доллар «не является безопасным убежищем от влияния северокорейского фактора». Кроме того, по мнению Беннета, курс евро поднялся на фоне обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана «Харви». На ликвидацию последствий стихийного бедствия потребуются десятки миллионов долларов. Эти факторы привели к дополнительному давлению на изменение курса евро к рублю.

«В дальнейшем мы ждем, что рубль начнет падать вместе с начавшимся ростом доллара на Forex», — заявил РБК аналитик банка ВТБ24 Алексей Михеев.

