Минобороны подало иск к «Сухому» более чем на 5 млрд руб.

Министерство обороны России подало в суд иск к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» с требованием выплатить более 5,3 млрд руб., об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Согласно материалам, опубликованным на сайте столичного Арбитражного суда, иск подан 29 августа.
Суть и какие-либо другие детали иска не сообщаются.
РБК направил запрос в Минобороны.
Компания «Сухой» в интересах Минобороны работает над истребителем пятого поколения, производит истребители Су-34, Су-35 и другие самолеты.
В начале апреля Минобороны потребовало от «Сухого» 2,3 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 28 марта. Исковое заявление было принято к рассмотрению 31 марта. Очередное заседание по данному делу должно состояться 20 сентября. Детали этого иска также неизвестны.
По данным РАПСИ, столичный арбитраж Московского округа в апреле 2015 года прекратил производство по жалобе «Сухого», которую компания подала на постановление апелляции о взыскании в пользу Минобороны 92,7 млн руб. в качестве неустойки за нарушения сроков поставки десяти самолетов Су-34.
В ноябре 2014 года столичный арбитраж полностью удовлетворил иск ведомства, взыскав с компании 583,2 млн руб. Суд апелляционной инстанции уменьшил сумму взыскания.