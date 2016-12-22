Композитора мультсериала «Симпсоны» уволили после 27 лет работы

Создатели «Симпсонов» уволили композитора Альфа Клаузена после 27 работы с мультсериалом. Об этом композитор сообщил изданию Variety.

По словам Клаузена, ему позвонил продюсер «Симпсонов» Ричард Сакаи и сказал, что компании нужен «другой вид музыки». Как пишет издание, увольнение композитора «может быть связано с сокращением расходов, которые происходят в «Симпсонах» в последние годы, несмотря на огромную прибыль Fox и исполнительного продюсера Gracie Films».

Альф Клаузен начал работать над мультсериалом в 1990 году. Он дважды выиграл премию «Эмми» в 1997 году и 1998 году.

Мультсериал «Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, который был продлен до 30-го сезона. Выпускается американской телевизионной компанией Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox.

Первый эпизод мультсериала вышел в 1989 году. Он посвящен приключениям семьи Симпсон, которая живет в выдуманном городе Спрингфилде. Самую популярную серию «Симпсонов» посмотрели около 33 млн человек.