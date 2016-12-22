Поиски потерявшейся в Забайкалье тургруппы приостановили из-за темноты

Работы по поиску потерявшейся в Забайкалье туристической группы из Москвы приостановлены, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. «В 20:30 [по местному времени] работы были приостановлены по причине темного времени суток. Работы продолжатся с рассвета», — пояснили в пресс-службе главка.

О том, что в Забайкальском крае пропала состоящая из шести человек группа туристов, которая собиралась осуществить сплав по рекам хребта Кодар, стало известно ранее в четверг, 31 августа. Спасатели начали поиск туристов, сообщили в краевом управлении МЧС.

Перед началом маршрута путешественники оставили свои данные спасателям, указав предполагаемую дату завершения похода. «Однако в назначенное время туристы в поезд на указанной ими станции не сели, определенные для связи телефоны оказались недоступны», — сообщили в МЧС.

Спасатели отмечали, что поиски осложнены тем, что протяженность маршрута, по которому должна была пройти группа, составляет порядка 300 км.

Позднее в четверг в поисках туристов был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. «В случае обнаружения туристов они будут эвакуированы по воздуху в безопасный район. Находящийся в группе спасателей профессиональный врач осмотрит путешественников и сможет на месте оказать им первую помощь», — пояснили в МЧС.