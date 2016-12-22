В Пакистане оправдали пятерых обвиняемых в убийстве Беназир Бхутто

Антитеррористический суд Пакистана оправдал пятерых обвиняемых в убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, предположительно связанных с пакистанским отделением движения «Талибан» (запрещено в России), сообщает Reuters.

Кроме того, суд объявил бывшего президента этой страны Первеза Мушаррафа, который проходил по делу об убийстве Бхутто в качестве обвиняемого, лицом, скрывающимся от правосудия, уточняет агентство.

Имущество Мушаррафа, который проживает сейчас в ОАЭ, конфискуется.

Беназир Бхутто дважды была премьер-министром Пакистана. Первый раз она заняла этот пост в 1988 году, в 1993 году ее переизбрали. Ее популярность постепенно падала из-за многочисленных коррупционных скандалов и роста влияния религиозных фундаменталистов в стране. В 1996 году ее правительство было распущено. Ей самой предъявили обвинения в финансовых махинациях и организации заказных убийств. Бхутто иммигрировала из Пакистана в Дубай, а затем переехала в Лондон.

​В октябре 2007 года Беназир Бхутто вернулась на родину, заключив соглашение с президентом страны Первезом Мушаррафом о снятии с нее обвинений в коррупции.

В декабре того же года во время митинга в городе Равалпинди ее застрелили. После выстрела в нее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли более 20 человек, сама Бхутто скончалась от ран в больнице.

Это было второе покушение на первую женщину-премьера в Пакистане: первое было совершено в октябре того же года. Тогда в толпе, которая окружала премьерский кортеж, прогремели два взрыва, в результате которых погибли более 130 человек, а еще 500 получили ранения.

Мушарраф возглавлял правительство Пакистана с 1999 года по 2002 год, в 2001 году стал президентом, сохранив за собой пост главы исполнительной власти и вооруженных сил. После отставки в 2008 году проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В марте 2013​ года вернулся на родину, а в апреле был арестован и обвинен в убийстве Бхутто и госизмене.

В 2016 году ему позволили покинуть страну по состоянию здоровья, в ожидании суда по другим обвинениям, уточняет Reuters.



