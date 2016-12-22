В Турции в результате взрыва тюремного автобуса пострадали десять человек

Десять человек пострадали в результате взрыва тюремного автобуса в провинции Измир в Турции. Об этом сообщает агентство DHA.

По информации агентства, взрыв произошел в районе Буджа на шоссе Айдын — Измир. Когда автобус проезжал мимо мусорного контейнера, сработало взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили десять человек, в том числе водитель и конвоир, автобус также был сильно поврежден. Взрывной волной выбило стекла в домах, находящихся по соседству. Ранее сообщалось, что автобус был пассажирский, а не тюремный.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Раненых пассажиров автобуса госпитализировали. Фрагменты бомбы были доставлены в следственное отделение для экспертизы, а поврежденный взрывом автобус убрали с шоссе с помощью крана. Министр юстиции Абдулхамит Гюль поддержал пострадавших и осудил инцидент.

​ «Я осуждаю вероломное нападение в Измире на сотрудников тюрьмы и желаю им скорейшего выздоровления», — написал Гюль на своей странице в Twitter. В Министерстве юстиции Турции также призвали найти и наказать тех, кто организовал взрыв в Измире.