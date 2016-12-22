В Анталье во время лодочной прогулки пропал российский турист

Турист из России Николай Белов пропал без вести во время лодочной экскурсии по водохранилищу Оймапынар в турецкой Анталье. Пропавшего ищут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.

В сообщении говорится, что россиянин выпал из лодки. У турецкой стороны запросили информацию об инциденте. Подробностей пока нет, уточнил собеседник агентства.

Кроме того, российское генконсульство выясняет обстоятельства гибели другого российского туриста — Алексея Никитина, выпавшего с балкона отеля в Сиде.

По данным собеседника в генконсульстве, несчастный случай произошел 29 августа. Предварительной причиной считается алкогольное опьянение погибшего.

Ранее о гибели Алексея Никитина​ сообщало турецкое издание Millet. По данным агентства, 35-летний мужчина погиб в результате падения с четвертого этажа балкона отеля в Сиде в провинции Анталья. Он отдыхал в отеле со своей супругой. Россиянин вышел на балкон из номера отеля, чтобы «подышать свежим воздухом». После долгого отсутствия мужчины его супруга вышла на балкон и увидела тело мужа на земле. Прибывшие на место ЧП медработники констатировали смерть туриста.

Тело Никитина доставили в Институт судебно-медицинской экспертизы Антальи. Местная прокуратура выясняет обстоятельства смерти гражданина России.