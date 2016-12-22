Полиция проверит видео с дрифтом Porsсhe на газоне около МГУ

Сотрудники ГИБДД проверяют видео, на котором автомобиль Porsche дрифтует на газоне перед главным зданием Московского государственного университета (МГУ). Об этом РБК заявили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. «Проверяем пока», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальной сети Instagram пользователь Marsel Gamidov опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль Porsche дрифтует на газоне перед главным зданием МГУ.

https://www.instagram.com/p/BYRi0qfAHlw/?taken-by=gamidov777_

Подробности происшествия и личность водителя неизвестны.

Ранее, 28 августа, сотрудники ГИБДД начали проверку видео с ездой двух машин по лестнице у главного здания МГУ. На кадрах видно, как седан Jaguar и внедорожник Infiniti заезжают на лестницу возле входа в МГУ.

В сентябре 2016 года сотрудники ГИБДД проверяли видеоролик, на котором внедорожник Hummer заезжает на лестницу у входа в главное здание МГУ. В декабре водитель Hummer, 28-летний москвич Андрей Смагин, был арестован на 14 суток сотрудниками полиции за езду возле входа в МГУ. Арестованный назвал свой поступок «баловством» и объяснил, что совершил его из-за того, что хотел развлечься и проверить ходовые качества внедорожника.