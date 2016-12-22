Mail.Ru Group запустила сервис объявлений по продаже квартир

«Юла» — сервис объявлений Mail.Ru Group — запустил новый раздел о недвижимости, рассказал руководитель сервиса Егор Абрамец, передает корреспондент РБК с мероприятия в Москве. В разделе можно будет продать квартиру «под ключ»: на протяжении всех этапов сделки пользователя будут сопровождать и консультировать представители сервиса. Партнером Mail.Ru Group выступило агентство недвижимости «33 слона», которое предоставит «Юле» свои компетенции в этой области, а также некоторые технологии.

По словам Абрамца, сервис направлен на сокращение времени продажи квартиры для пользователей и упрощения всего процесса. Пока раздел состоит из объявлений о продаже вторичного жилья. До конца года «Юла» планирует запустить и услуги по аренде квартир. Помимо обычных пользователей, сервис готов к сотрудничеству и с агентствами недвижимости.

Mail.Ru Group рассчитывает, что к концу года «Юла» войдет в топ-3 игроков на рынке рекламных объявлений о недвижимости, сообщил РБК Абрамец.

«Мы хотим построить рынок на стыке онлайна и офлайна. Речь идет не о конкуренции за проценты, а создании нового рынка, на котором мы можем занять свое место», — заявил глава «Юлы».

Стоимость полного сопровождения оценивается в 2–3% от цены квартиры после завершения сделки. Как рассказал гендиректор компании «33 слона» Игорь Калганов, если пользователь захочет получить только юридические услуги, то их стоимость составит от 30–50 тыс. руб.

По данным Mail.Ru Group, аудитория «Юлы» превышает 20 млн пользователей в России.

В год в Москве совершается около 200 тыс. сделок купли и продажи вторичного и первичного жилья, на федеральном рынке — 4 млн сделок, приводит данные Росреестра Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group — не первая интернет-компания на рынке продажи или аренды недвижимости. Подобные услуги ранее начала оказывать компания Avito, которая является лидером по количеству пользователей среди электронных досок объявлений. Как рассказал РБК представитель сервиса, в месяц Avito посещают больше 33 млн человек. На данный момент в России, согласно сайту сервиса, в разделе недвижимости размещено около 2,5 млн объявлений. Как отдельный раздел «Avito Недвижимость» была запущена в 2012 году.

Другой онлайн-сервис, специализирующийся на продаже и аренде недвижимости — ЦИАН, был запущен в 2001 году и позиционирует себя как самая большая база объявлений о продаже, покупке и аренды жилья. На февраль 2017 года (последние данные), на Cian.ru было размещено более 1 млн активных объявлений, аудитория сервиса составила 6,1 млн уникальных посетителей в месяц.