СМИ сообщили о взломе сайта WikiLeaks

Сайт организации WikiLeaks был взломан хакерами, вместо привычной главной страницы пользователи видели сообщение группировки OurMine. В нем говорилось, что WikiLeaks «бросила вызов» хакерам, предложив попробовать взломать сайт. О взломе написали The Guardian и The Verge, скриншот страницы, открывавшейся у пользователей при попытке зайти на сайт, также разместила в Twitter сотрудник британского издания Клэр Фиппс.

Как уточняет The Guardian, сообщение о взломе не было размещено на самом сайте WikiLeaks: пользователей перенаправляло с ресурса на стороннюю страницу, созданную хакерами. Скорее всего, пишет газета, хакеры атаковали не серверы WikiLeaks, а один или несколько DNS-серверов. В ответ на запросы от компьютеров пользователей об IP-адресе ресурса https://wikileaks.org/ DNS-сервер присылал IP-адрес другой страницы с сообщением о взломе сайта.

The Verge напоминает, что эта же группировка в 2016 году взломала аккаунт CEO Twitter Джека Дорси, а также страницу гендиректора Google Сундара Пичаи на сервисе Quora. Также эти хакеры были причастны ко взлому сайтов Variety и BuzzFeed, отмечает газета.

WikiLeaks ответила в Twitter на сообщение The Guardian о взломе, написав, что «сервера WikiLeaks не были взломаны».

По состоянию на 14:20 мск сайт WikiLeaks был доступен и отображал контент организации.