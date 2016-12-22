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Reuters назвал сроки открытия первых пунктов обмена валюты в Узбекистане
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Reuters назвал сроки открытия первых пунктов обмена валюты в Узбекистане
Финансы, 15:03
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Reuters назвал сроки открытия первых пунктов обмена валюты в Узбекистане

Первые пункты обмена валюты в Узбекистане откроются в начале сентября. Об этом Reuters рассказали два источника в банковской сфере.

Агентство отмечает, что эта мера является «потенциальным решающим шагом» на пути к возможности производить полноценный обмен национальной валюты, а также мерой, помогающей открыть «вторую по величине экономику Центральной Азии для зарубежных инвесторов», в которых «она так нуждается».

Принимая меры по «обеспечению полноценной конвертируемости валюты», а также «приводя в соответствие официальный и рыночный курсы и снимая ограничения, из-за которых обычным жителям Узбекистана приходилось покупать иностранную валюту на черном рынке», Ташкент совершает «заключительные шаги в реализации реформ в сфере обмена валюты», указывает агентство.

О том, что в Узбекистане появятся пункты обмена валют, 29 августа сообщил Центробанк республики, передавал ТАСС. Из сообщению регулятора следовало, что положение «О порядке предоставления Центральным банком денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной иностранной валюты у физических лиц» вступило в силу 29 августа.

Документ устанавливает порядок обеспечения коммерческих банков необходимым количеством наличных для приобретения у физических лиц иностранной валюты через валютно-обменные пункты. Документ также определяет сроки осуществления расчетов. Кроме того, в нем перечислены разрешенные бухгалтерские проводки, отмечали в ЦБ Узбекистана.
 

Теги: Узбекистан , Валюта
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