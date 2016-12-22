В Чите загорелось здание краевого суда

В Чите днем 31 августа произошел пожар в здании краевого суда. Возгорание произошло на пятом этаже и привело к сильному задымлению, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Издание «Чита.ру» указывает, что на этаже, где начался пожар, находятся кабинеты помощников судей и секретарей.

«Пострадавших нет, потому что рабочий день уже закончился», — сказала РБК пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

По ее словам, «те, кто остался в здании, благополучно эвакуировались». «Возгорание произошло на пятом этаже, дым еще поднимается», — уточнила Михайлюк.