Главой Института культуры назначен экс-сотрудник администрации президента

Министр культуры России Владимир Мединский назначил директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Арсения Миронова исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Соответствующее распоряжение было подписано 30 августа 2017 года, в тот же день Миронова представил коллективу вуза заместитель министра культуры Владимир Аристархов.
Миронов пришел на смену Ивану Лобанову, который уволился из МГИК в связи с назначением его главой Государственного университета управления (ГУУ).
Миронов рассказал о поставленной ему задаче по формированию плана действий, благодаря которому институт сможет выпускать готовых руководителей в сфере культуры — директоров музеев, библиотек, домов культуры и выставочных организаций.
Миронов отметил «острейший дефицит» управленческих кадров в сфере культуры. МГИК должен выпускать «готовых молодых руководителей для сферы культуры» с «навыками управления», считает он. И.о. ректора планирует встретиться с деканами факультетов и руководителями кафедр и предложить план действий для повышения качества подготовки выпускников. «Она [эта задача] будет решена», — подчеркнул он.
Арсений Миронов — кандидат наук, работал в администрации президента России, в Министерстве связи и массовых коммуникаций, Государственном институте искусствознания и в Минкультуры. В 2014 году стал главой Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева. Является членом научного совета Российской академии наук по культурному и природному наследию.