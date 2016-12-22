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Медведев рассказал о планах выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики
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Медведев рассказал о планах выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики
Экономика, 13:15
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Медведев рассказал о планах выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики

Россия намерена выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 августа, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что государственную программу развития Арктики ждет глобальное обновление. «С 2015 года у нас действует программа социально-экономического развития арктической зоны на период до 2020 года. Это основной механизм, при помощи которого мы осваиваем север, но документ носит скорее аналитический характер и представляет собой свод мероприятий из отраслевых государственных программ», — отметил Медведев.

По его словам, у программы нет собственного финансирования, которое необходимо для выполнения планов по развитию Арктики. В связи с этим в правительстве работают над созданием новой редакции программы.

«Самое главное — программа получит финансирование, на второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 млрд руб., а на третий этап, то есть с 2021 по 2025 год, при условии дополнительного ресурсного обеспечения планируется почти 150 млрд руб.», — подчеркнул Медведев.

В конце июня источники РБК сообщили, что правительство планирует сократить расходы на государственную программу по развитию Арктики в 17 раз. Созданием госпрограммы занимается Минэкономразвития. По итогам выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале и совещания во главе с Медведевым, которые прошли в середине июня, сумму расходов на госпрограмму сократили до 12 млрд руб.

В мае текущего года источники РБК рассказали, что по итогам ряда заседаний при участии вице-премьера Дмитрия Рогозина, который занимается вопросами Арктики, расходы на госпрограмму по развитию региона сократили вчетверо — с 209,7 млрд до 50,9 млрд руб.

Изначально Минэкономразвития просило выделить на реализацию проекта 209 млрд руб. По информации собеседников РБК, правительство должно было утвердить программу до конца августа текущего года. По данным источника РБК, 7 млрд из 12 млрд руб. планировали выделить на проектирование и постройку ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» для подконтрольного Минприроды Росгидромета.

Теги: Арктика , бюджетные средства , Дмитрий Медведев , Развитие
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