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Вертолет МЧС вылетел в Забайкалье на поиски пропавших туристов из Москвы
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Вертолет МЧС вылетел в Забайкалье на поиски пропавших туристов из Москвы
Общество, 12:36
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Вертолет МЧС вылетел в Забайкалье на поиски пропавших туристов из Москвы

Вертолет МЧС вылетел в Забайкальский край на поиски пропавших туристов из Москвы, об этом заявили в региональном отделении ведомства.

«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из столицы Забайкалья в Каларский район», — говорится в сообщении МЧС по Забайкальскому краю.

Общая протяженность дистанции, которую будут исследовать спасатели, составляет примерно 300 км, маршрут проходит по территории Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области.

«В случае обнаружения туристов они будут эвакуированы по воздуху в безопасный район. Находящийся в группе спасателей профессиональный врач осмотрит путешественников и сможет на месте оказать им первую помощь. По прибытии вертолета в районный центр Чара пострадавшие будут помещены в лечебные учреждения», — пояснили в МЧС.

Спасатели совместно с полицией намерены искать шестерых московских туристов, которые совершали сложный поход по горным рекам и в установленное время закончили маршрут и не вышли на связь.

Ростуризм находится на связи с управлением МЧС по Забайкальскому краю, сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма. «Развернута спасательная операция из трех регионов: Иркутская область, Красноярский край, Забайкальский край, координирует операцию МЧС. Пока сведений о пропавших туристах нет. Ростуризм следит за развитием ситуации», — пояснили в пресс-службе.

О том, что в Забайкальском крае пропала группа туристов, прибывшая на сплав по рекам хребта Кодар, МЧС сообщило рано утром 31 августа. Они не вышли на связь в указанное время, однако у спасателей остались их данные. Все телефоны участников группы оказались недоступны для звонка.

Теги: Забайкалье
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