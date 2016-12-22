Вертолет МЧС вылетел в Забайкалье на поиски пропавших туристов из Москвы

Вертолет МЧС вылетел в Забайкальский край на поиски пропавших туристов из Москвы, об этом заявили в региональном отделении ведомства.
«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из столицы Забайкалья в Каларский район», — говорится в сообщении МЧС по Забайкальскому краю.
Общая протяженность дистанции, которую будут исследовать спасатели, составляет примерно 300 км, маршрут проходит по территории Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области.
«В случае обнаружения туристов они будут эвакуированы по воздуху в безопасный район. Находящийся в группе спасателей профессиональный врач осмотрит путешественников и сможет на месте оказать им первую помощь. По прибытии вертолета в районный центр Чара пострадавшие будут помещены в лечебные учреждения», — пояснили в МЧС.
Спасатели совместно с полицией намерены искать шестерых московских туристов, которые совершали сложный поход по горным рекам и в установленное время закончили маршрут и не вышли на связь.
Ростуризм находится на связи с управлением МЧС по Забайкальскому краю, сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма. «Развернута спасательная операция из трех регионов: Иркутская область, Красноярский край, Забайкальский край, координирует операцию МЧС. Пока сведений о пропавших туристах нет. Ростуризм следит за развитием ситуации», — пояснили в пресс-службе.
О том, что в Забайкальском крае пропала группа туристов, прибывшая на сплав по рекам хребта Кодар, МЧС сообщило рано утром 31 августа. Они не вышли на связь в указанное время, однако у спасателей остались их данные. Все телефоны участников группы оказались недоступны для звонка.