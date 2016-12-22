Два кандидата снялись с выборов губернатора Карелии

Кандидат от Партии роста Елена Гнетова и кандидат от партии «Родина» Николай Тараканов подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Карелии заявления о снятии своих кандидатур с выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ЦИК региона.

Выборы главы Карелии запланированы на 10 сентября.

ЦИК Карелии закончила принимать документы для регистрации кандидатов на пост губернатора региона. В комиссии пояснили, что по закону кандидаты могут отказаться от участия в выборах до 4 сентября, а с 4 по 8 сентября — только по вынужденным обстоятельствам (из-за тяжелой болезни и др.).

Елена Гнетова с февраля 2013 года является бизнес-омбудсменом в Карелии. В 2016 году ее кандидатура была выдвинута от Партии роста на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу, где она заняла седьмое место.

Николай Тараканов возглавляет предприятие ООО «АК-1126». Он уже избирался депутатом Петрозаводского городского совета. В мае 2015 года был назначен главой карельского отделения «Родины».

Ранее агентство «Карелинформ» сообщало, что три претендента на выборы главы Карелии планируют снять свои кандидатуры в пользу врио Артура Парфенчикова. Среди них были названы Гнетова, Тараканов, а также кандидат от «Патриотов России» Ольга Ильюкова (официально не снималась с выборов).

На данный момент в списке кандидатов на выборы остались пять человек: Артур Парфенчиков, Евгений Ульянов от КПРФ, Ирина Петеляева от «Справедливой России», Евгений Беседный от ЛДПР и Ольга Ильюкова от «Патриотов России».