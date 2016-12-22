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СК возобновил расследование дела о крушении самолета во Внуково
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СК возобновил расследование дела о крушении самолета во Внуково
Катастрофа во Внуково, 11:35
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СК возобновил расследование дела о крушении самолета во Внуково

Следственный комитет России (СКР) возобновил следственные действия против авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе в аэропорту Внуково, в которой погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дениса Славутского, защищающего фигуранта дела — диспетчера Александра Круглова.

Дело передали в СКР, следователи устраняют недостатки, которые обнаружили во время судебного следствия.

Туманная история: почему разбился самолет главы Total во Внуково
Общество

В октябре 2014 года частный самолет Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» при взлете врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно въехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета были глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, в том числе французская стюардесса. Все они погибли. За рулем снегоуборочной машины был Владимир Мартыненко.

По данным следствия, катастрофа произошла из-за «отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева». Причиной ЧП также указываются «небрежное отношение» к своим обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова и «утрата контроля» над своими подчиненными ведущего инженера аэродромной службы аэропорта Владимира ​Леденева. Все они стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В марте 2017 года Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении Круглова, Дунаева и Архиповой, выделив его в отдельное производство.

В июле 2017 года суд амнистировал фигурантов дела — инженера аэропорта Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко. Тогда же стало известно, что муж погибшей стюардессы Патрик Вервель подал иск к Внуково на 30 млн руб. по гражданскому иску в рамках уголовного дела о смерти главы Total.

Теги: Кристоф де Маржери , гибель главы Total
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