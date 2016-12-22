СК начал проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту смерти в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, девочка скончалась в больнице 26 августа. В ходе проверки следователи изымут из медицинского учреждения необходимые документы. Также, как сообщили в СК, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить причины смерти ребенка и правильность назначенного и проводимого лечения, отметили в ведомстве.
Следователи также дадут оценку действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних.
О смерти девочки стало известно 30 августа. Как сообщает портал «Доктор Питер», ВИЧ у девочки обнаружили, когда ей было семь месяцев. Однако ее приемные родители не обращались в больницу, чтобы лечить ребенка. По сообщению портала, родители отказывались лечить ребенка из-за религиозных убеждений. В 2015 году суд обязал родителей «госпитализировать ребенка в любой стационар, специализирующийся на диагностике и лечении ВИЧ/СПИД, обеспечить регулярное клиническое и лабораторное обследование ребенка», а также обеспечить ее антиретровирусной терапией. Родители, как отмечает портал, не исполняли решение суда. На протяжении двух лет девочка несколько раз госпитализировалась в больницу в тяжелом состоянии. В последний раз она поступила в реанимацию 26 августа. Спасти ее врачам уже не удалось, сообщил «Доктор Питер».
После случившегося главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин заявил, что на законодательном уровне необходимо закрепить возможность изымать детей, больных ВИЧ-инфекцией, из семей, где родители отказываются их лечить.