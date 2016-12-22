СМИ сообщили о 20 пострадавших при столкновении поездов в Польше

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Польше госпитализированы 17 пострадавших. Их направили в больницы Гданьска, Старогарда-Гданьского, Квидзына и Грудзидза. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на местные власти.
Всего ранения получили около 20 человек. Им оказали необходимую помощь.
Пассажирский поезд, перевозивший около 200 пассажиров, следовал по маршруту Гдыня — Бельско-Бяла. После того как он сошел с рельсов, находившихся в поезде людей эвакуировали. Всем пассажирам предоставили возможность для продолжения поездки и предоставили прохладительные напитки.
О причинах столкновения не сообщается.
Информация об изменениях в движении поездов появится на железнодорожных станциях и будет объявлена на остановках.