«Аэропорты регионов» построят терминал в аэропорту Камчатского края

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга (входит в «Ренова») выиграли конкурс на строительство международного терминала главного аэропорта Камчатского края. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Илюхин, сообщается на официальном сайте края.

В конкурсе, который был объявлен 3 июля, также участвовала компания ООО «Новапорт Инвест». По словам Илюхина, «Аэропорты регионов» предложили «максимальную цену за акцию, наибольший альбом инвестиций», также строительство «дополнительной сопутствующей инфраструктуры».

Планируется, что контракт на строительство будет заключен в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Аэропорты регионов», а также холдинг «Базэл Аэро» Олега Дерипаски заинтересовались приобретением аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. В «Аэропортах регионов» изданию подтверждали что заинтересованы в развитии Елизово и рассматривают возможность участия в проекте.