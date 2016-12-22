Пострадавшую при наезде грузовика певицу Линду выписали из больницы

Певицу Линду (Светлану Гейман), которая была госпитализирована после ДТП в Москве вечером 30 августа, отпустили из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу института имени Склифосовского.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали «РИА Новости», что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда. «Ее доставили, оказали помощь и не госпитализировали», — сообщил собеседник агентства.

Вечером 30 августа грузовик «МАЗ» сбил двух людей в Москве на Каретном Ряду. Водитель скрылся. Позже сотрудники полиции задержали его в столичном районе Капотня. По предварительным данным МВД, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Позже выяснилось, что одной из пострадавших в результате дорожной аварии оказалась певица Линда. Пострадавшая артистка рассказала, что в ДТП пострадала она и ее племянница Анна Вагнер. По словам певицы, грузовик сбил их на пешеходном переходе, им пришлось «лечь под него, он проехал над нами и поехал дальше». После этого грузовик, развернувшись, проехал мимо двух сбитых людей и скрылся. Линда уточнила, что рентген выявил у нее повреждения спины и грудной клетки. Она добавила, что у ее родственницы тоже есть травмы.

Анна Вагнер заявила, что грузовик ехал медленно, «как будто водитель заснул».