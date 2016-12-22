В честь режиссера Эльдара Рязанова назовут лицу в Москве

Одну из улиц в Москве назовут именем режиссера Эльдара Рязанова. Об этом рассказала пресс-служба мэрии столицы.

Согласно сообщению, в честь режиссера назовут ​ Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Длина улицы составляет около километра. Как отметили в пресс-службе, рядом с этим местом находится киноклуб-музей «Эльдар». Его основателем и художественным руководителем был Эльдар Рязанов.

В пресс-службе также добавили, что решение назвать улицу в честь Рязанова поддержали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Окончательное решение было принято ​на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию.

Эльдар Рязанов советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Родился в 1927 году. За свою творческую деятельность снял несколько десятков фильмов. Самые известные — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс». Режиссер скончался в 2015 года в возрасте 88-ми лет.