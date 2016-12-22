«Киберленинка» привлекла первые инвестиции

Структуры предпринимателя Игоря Рыбакова вложили 30 млн руб. в онлайн-библиотеку «Киберленинка». Это вложение стало первой инвестицией в проект, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление сторон сделки.

«Технониколь» и «Рыбаков Фонд» Игоря Рыбакова приобрели 25% долей ресурса. 75% остались за основателями электронной библиотеки Евгением Кисляком, Дмитрием Семячкиным и Михаилом Сергеевым. Средства, полученные проектом, пойдут на его развитие и разработку новых функций. Сама библиотека останется открытой и общедоступной.

По словам Дмитрия Семячкина, с момента создания в 2012 году библиотека существовала на средства основателей. Ежегодная стоимость поддержания ресурса составляет порядка 10 млн руб. «Уже сейчас ежемесячные расходы на проект увеличились в три раза. В 2018 году они вырастут в пять раз, но будут покрываться инвестициями»,— рассказал он.

Сейчас в «Киберленинке» размещены 1,3 тыс. научных журналов и 1,2 млн научных работ. Годовая аудитория ресурса составляет порядка 22 млн человек.

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