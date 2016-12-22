Вандалы осквернили мемориал советским добровольцам в Мадриде

В Мадриде неизвестные осквернили мемориал, посвященный памяти антифашистов и советских добровольцев, воевавших в Испании во время гражданской войны в 1936 — 1939 годах. Об этом пишет газета El Mundo.

Вандалы нанесли на стены монумента на кладбище Фуэнкаррале свастики и надписи антисемитского и нацистского содержания. Одна из надписей гласит: «Да здравствует Легион Кондор!». «Легион Кондор» — это подразделение немецких Люфтваффе, которое было направлено в Испанию для поддержки генерала Франко, воевавшего против коммунистов.

Свое осуждение действиями вандалов уже выразило в Twitter посольство России в Испании. «Осуждаем осквернение неонацистскими и антисемитскими лозунгами монументов советским добровольцам, международным бригадам и другим бойцам испанской Гражданской войны в Фуэнкаррале в Мадриде», — говорится в заявлении.

Советские добровольцы и военные специалисты принимали участие в Гражданской войне в Испании на стороне сил республиканцев. Их противниками были силы генерала Франко, поддержку которым оказывала нацистская Германия и фашистская Италия. По некоторым оценкам, число советских граждан, воевавших в Испании, составляло порядка 2 тыс. Также СССР поставил республиканцам более 600 самолетов, более 300 танков, большое количество артиллерийских орудий и стрелкового вооружения. Также в Испанию поставлялись медикаменты и продукты питания.

В середине августа на Украине неизвестные облили краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Позднее акту вандализма также подвергся памятник императору Петру I.