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Мексика направит гуманитарную помощь в США из-за урагана «Харви»
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Мексика направит гуманитарную помощь в США из-за урагана «Харви»
Общество, 02:54
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Мексика направит гуманитарную помощь в США из-за урагана «Харви»

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что принимает предложение Мексики о поставках гуманитарной помощи из-за урагана «Харви», сообщает Dallas News. В ответ генконсул Мексики в штате пообещал направить помощь в США в течение нескольких дней.

Предложение об оказании гуманитарной помощи в связи с ураганом поступило от Мексики во вторник, 28 августа. Мексика предложила направить в США продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Как заявил Грегг Эббот, он согласился с предложением мексиканских властей.«У нас есть список того, чем они готовы нас поддержать, и мы его принимаем», — цитирует издание слова главы штата.

Генконсул Мексики в Остине Гонзалес Гутиррез приветствовал решение губернатора и заявил, что в течение нескольких дней конвои с гуманитарной помощью будут направлены в США. «Мы приветствуем решение губернатора Эббота. Мексика готова внести свою лепту», — подчеркнул он.

Власти США на федеральном уровне не стали официально принимать поддержку от Мексики. В то же время, пишет The Hill, госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил благодарность мексиканским властям за предложение. «Я особенно хочу поблагодарить правительство Мексики за его предложение оказать поддержку штату Техас. Они предложили широкий спектр помощи, согласовав его с губернатором Техаса, а также через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Было очень щедро со стороны Мексики предложить свою помощь в это очень сложное время для наших граждан», — заявил Тиллерсон.

​Как отмечает издание, Мексика стала не первым государством, оказавшим гуманитарную помощь США. До этого поддержку регионам, пострадавшим от урагана предложил Сингапур. Президент США Дональд Трамп публично принял предложение премьер министра Сингапура об отправке четырех вертолетов CH-47 Chinook для проведения спасательных работ.

Предложение о помощи со стороны Мексики пришло на фоне продолжающихся осложнений в переговорах США с остальными участниками североамериканского торгового соглашения НАФТА, в том числе и Мексикой. «Мы находимся в процессе пересмотра NAFTA (худшая сделка, когда-либо подписанная) с Мексикой и Канадой. С обеими странами сложно вести дело, возможно, придется прекратить переговоры?», — написал Трамп в своем Twitter 27 августа. Позднее он также напомнил о своем обещании заставить Мексику заплатить за стену на границе двух государств. 

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Ураган «Харви» на юге США стал самым сильным со времен урагана «Катрина», разрушившего Новый Орлеан в 2005 году. По последним оценкам, ликвидация последствий стихии обойдется Техасу как минимум в $125 млрд. Число жертв урагана приближается к 40.

Теги: США , Мексика , Техас , ураган «Харви»
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