Полиция начала поиск участников стрельбы в центре Москвы

Столичная полиция ведет поиск молодых людей, принявших участие в перестрелке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского МВД.
Конфликт между мужчинами произошел вскоре после полуночи на Тургеневской площади. «Около 00:30 мск на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных выстрелил в мужчину, предположительно, из травматического пистолета», — сообщили в МВД.
Для поимки участников конфликта в столице ввели план «Перехват».
В столичном отеле Four Seasons 29 августа произошла стрельба. Полицейские задержали в номере отеля мужчину, который произвел несколько выстрелов из наградного пистолета. Как стало известно, задержанным оказался бизнесмен и экс-сенатор от Чечни, бывший кандидат в президенты России Умар Джабраилов. Также в номере Джабраилова полицейские нашли «порошкообразное вещество белого цвета» и неизвестные таблетки.