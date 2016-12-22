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Пентагон раскрыл истинную численность войск США в Афганистане
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Пентагон раскрыл истинную численность войск США в Афганистане
Политика, 01:33
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Пентагон раскрыл истинную численность войск США в Афганистане

В настоящее время в Афганистане находится порядка 11 тыс. американских военных, а не 8,4 тыс., как утверждалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона генерал-лейтенанта Кеннета МакКензи. Как подчеркнули в Пентагоне, новая цифра стала результатом более точной методики подсчета численности войск.

Как отмечает Reuters, новые данные были раскрыты после того, как глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал уточнить методику подсчета войск. Министр обороны США заявил, что не будет принимать решение об увеличении численности войск в Афганистане до того, как не будет произведен открытый и полный подсчет численности уже развернутых в зоне конфликта сил.

Увеличение официальной численности войск, подчеркнули в военном ведомстве, не свидетельствует о переброске в страну новых сил, а является лишь результатом уточнения старых данных. «Это не попытка увеличения численности войск, а попытка прояснить очень запутанные правила составления отчетности... Это позволит американцам узнать, что их дети служат в Афганистане», — пояснил МакКензи.

Также в Пентагоне проводят уточнение численности солдат, действующих в Ираке и Сирии. По официальным данным, сейчас в Ираке действуют 5 262 американских военнослужащих и 503 — в Сирии. Как подчеркнула пресс-секретарь ведомства Дана Уайт, сейчас эти цифры также уточняются.

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Теги: США , Афганистан , Пентагон
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