Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы

Певица Линда (Светлана Гейман), пострадавшая в результате ДТП с грузовиком в центре Москвы рассказала об обстоятельствах аварии. По ее словам, второй пострадавшей в аварии стала ее племянница. Видео с рассказом Линды опубликовал телеканал РЕН ТВ.
По словам певицы, грузовик сбил их на пешеходном переходе. «Ехал КАМАЗ, я не знаю откуда он взялся…Он колесами начал сбивать нас, мы сгруппировались, легли под него, он проехал над нами и поехал дальше», — рассказала она. После этого грузовик доехал до конца участка улицы, развернулся и, проехав мимо двух сбитых людей, скрылся.
Певица рассказала, что врачи уже сделали ей рентген. Как выяснилось, у нее повреждена спина и грудная клетка. Травмы также получила и шедшая с ней девушка.
Племянница певицы, Анна Вагнер, также рассказала об обстоятельствах ДТП. По ее словам машина ехала очень медленно, «как будто водитель заснул». После аварии грузовик ненадолго остановился, после чего поехал дальше.
Директор Линды Михаил Кувшинов рассказал РБК о состоянии певицы. «Состояние удовлетворительное», — сказал он, подтвердив информацию о том что она уже покинула медучреждение.
ДТП в центре Москвы произошло вечером в среду, 30 августа. Грузовик сбил двух пешеходов у дома №4 по улице Каретный Ряд в Москве. После этого водитель скрылся. Позднее полиция задержала его в районе Капотня. По предварительной версии причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.