Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,29 EUR Нал. 70,94 69,40 USD Бирж. 58,56 -0,27 EUR Бирж. 69,64 -0,80 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 50,82 -2,18% DJIA 21889,01 +0,11% Nasdaq 6367,49 +1,04% FTSE 7365,26 +0,38%
Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы
Лента новостей
У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец 00:00, Бизнес Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера 30 авг, 23:34, Политика МВД назвало причину наезда грузовика на людей в центре Москвы 30 авг, 23:22, Общество В Краснодаре при аварии на остановке пострадали пять человек 30 авг, 23:12, Общество Кандидаты в мундепы собрали 275 тыс. руб. на аукционе в Москве 30 авг, 23:08, Политика Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги» 30 авг, 23:00, Политика Певица Линда оказалась среди пострадавших при наезде грузовика в Москве 30 авг, 22:54, Общество Курбатова рассказала о причине ее высылки с Украины 30 авг, 22:34, Политика Лавров в Заливе: может ли Россия стать посредником в катарском кризисе 30 авг, 22:11, Политика Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького объяснил свое поведение 30 авг, 22:06, Общество Футболист «Арсенала» перейдет в «Ливерпуль» за €43 млн 30 авг, 22:00, Спорт Россия получила кредит от банка БРИКС на искусственный интеллект в судах 30 авг, 21:46, Экономика Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика 30 авг, 21:43, Общество Золотые слова: как знание иностранного языка влияет на уровень доходов 30 авг, 21:39, Деньги Белорусская компания отвергла обвинения в поставках санкционки в Россию 30 авг, 21:30, Общество Билл Гейтс второй раз за два дня потерял первое место в рейтинге Forbes 30 авг, 21:26, Бизнес В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских 30 авг, 21:26, Общество «Без боя не сдамся»: что известно о задержании экс-сенатора Джабраилова 30 авг, 21:12, Общество В центре Москвы грузовик наехал на людей 30 авг, 21:10, Общество Украина выдворила из страны журналистку «Первого канала» 30 авг, 20:57, Политика Самый читаемый российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб. 30 авг, 20:56, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 30 авг, 20:48, Партнерский материал Аксенов назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями» 30 авг, 20:44, Общество Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом 30 авг, 20:37, Бизнес Застрелившего сослуживца сотрудника Росгвардии осудили на 11 лет колонии 30 авг, 20:35, Общество В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова 30 авг, 20:20, Общество Минкультуры подтвердило обращение в СК по делу Серебренникова 30 авг, 20:11, Общество Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов 30 авг, 20:07, Общество
Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы
Общество, 00:05
0
Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы

Певица Линда (Светлана Гейман), пострадавшая в результате ДТП с грузовиком в центре Москвы рассказала об обстоятельствах аварии. По ее словам, второй пострадавшей в аварии стала ее племянница. Видео с рассказом Линды опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам певицы, грузовик сбил их на пешеходном переходе. «Ехал КАМАЗ, я не знаю откуда он взялся…Он колесами начал сбивать нас, мы сгруппировались, легли под него, он проехал над нами и поехал дальше», — рассказала она. После этого грузовик доехал до конца участка улицы, развернулся и, проехав мимо двух сбитых людей, скрылся.

Певица рассказала, что врачи уже сделали ей рентген. Как выяснилось, у нее повреждена спина и грудная клетка. Травмы также получила и шедшая с ней девушка.

Племянница певицы, Анна Вагнер, также рассказала об обстоятельствах ДТП. По ее словам машина ехала очень медленно, «как будто водитель заснул». После аварии грузовик ненадолго остановился, после чего поехал дальше.

Директор Линды Михаил Кувшинов рассказал РБК о состоянии певицы. «Состояние удовлетворительное», — сказал он, подтвердив информацию о том что она уже покинула медучреждение.

ДТП в центре Москвы произошло вечером в среду, 30 августа. Грузовик сбил двух пешеходов у дома №4 по улице Каретный Ряд в Москве. После этого водитель скрылся. Позднее полиция задержала его в районе Капотня. По предварительной версии причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. 

Теги: Москва , ДТП , Линда
Главное
Россия получила кредит от банка БРИКС на искусственный интеллект в судах Экономика
Материалы по теме
МВД назвало причину наезда грузовика на людей в центре Москвы Общество
Певица Линда оказалась среди пострадавших при наезде грузовика в Москве Общество
Полиция задержала наехавшего на людей в центре Москвы водителя грузовика Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку